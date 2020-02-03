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Теплая погода в Удмуртии может повлечь падение сосулек и сход снега с крыш

13:00, 03 февраля, 2020
Анна Торхова
Теплая погода в Удмуртии может повлечь падение сосулек и сход снега с крыш
13:00, 03 февраля, 2020
Анна Торхова
173
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег
Фото: pixabay.com
173
0

При обнаружении сосулек на крышах, жителей просят обращаться в обслуживающую компанию.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш, падении сосулек. Об этом напоминают в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Осевшая на крышах и карнизах зданий снежная масса может повлечь обрушение кровли, лавинный сход, травмировать людей.

Населению рекомендуют не подходить близко к стенам зданий, при входе в помещение обращать внимание на наледь и сосульки на крышах, обходить места их возможного обрушения. Также не оставлять автомобили вблизи зданий, где образовались сосульки и навис снег.

Если во время движения по тротуару наверху слышится подозрительный шум – нельзя останавливаться и поднимать голову, рассматривая, что же там случилось. Нужно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Нужно помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, потому эти места фасадов домов бывают наиболее опасными. Также следует обращать внимание на обледенение тротуаров, обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

При обнаружении сосулек на крыше, нужно обратиться в обслуживающую компанию. Ответственность за травмы, полученные людьми, несут руководители обслуживающих организаций.

Напомним, прошлой весной на местном рынке в Воткинске снег с крыши упал на торговые палатки. Один человек пострадал.

Также в начале марта в Ижевске снег упал на сотрудников магазина «Пятерочка» на улице Майской. Еще один инцидент произошел на улице Орджоникидзе.

В феврале мужчина погиб при уборке снега с крыши. Он задохнулся под снежной массой.

13:00, 03 февраля, 2020
Анна Торхова
173
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег

 

 

 


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