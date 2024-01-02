Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков провёл штаб по уборке снега в городе с подрядчиками и руководителями районных администраций. Бригады рабочих ликвидируют последствия прошедших снегопадов. Всего за первые сутки 2024 года в Ижевске выпало 30 см осадков.

Дорожная техника непрерывно очищает улицы города. Приоритет отдавался магистральным дорогам и тротуарам вдоль них. Во второй половине дня техника переключилась на частный сектор и межквартальные проезды.

В ночь на 3 января рабочие продолжат расчистку автомобильных дорог и тротуаров. Также в среду начнутся работы по расширению проезжих частей и вывоз скопившегося снега.

Чистяков поставил задачу к Рождеству проверить состояние всех подходов и подъездов к храмам. Также районным администрациям поручено все праздничные дни проводить ежедневные обходы придомовых территорий.

К 9 января все платные парковки города должны быть очищены от снега. В настоящий момент ими можно пользоваться бесплатно.