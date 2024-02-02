От скопившегося снега в Якшур-Бодьинском районе обрушилась крыша частного дома

Якшур-Бодья. Удмуртия. У одного из домов в Якшур-Бодьинском районе из-за снега обрушилась крыша. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Андрей Леконцев.

Инцидент произошёл 1 февраля. Половина крыши частного дома провалилась под тяжестью скопившегося снега. Никто не пострадал.

Глава района Андрей Леконцев призвал местных жителей не ждать трагедии и очистить крыши своих домов и зданий от снега и наледи.

Напомним, что в декабре 2023 года в селе Пыбья Балезинского района под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша жилого дома. А 31 января 2024 года в Ижевске из-за схода снега с крыш пострадали две женщины.