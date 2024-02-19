«Это будет непростой сезон»: министр природы Удмуртии рассказал о предстоящем прохождении весеннего паводка

Ижевск. Удмуртия. Высота снежного покрова в Удмуртии достигла 84 см. Это 160% от нормы, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов в соцсетях.

«Предварительный прогноз о прохождении паводка ожидается в марте. Однако, мы понимаем, что это будет непростой сезон», — поделился Денис Удалов.

Для подготовки к весеннему сезону сейчас в Ижевском пруду спускают воду. До первой половины марта это коснётся и других водохранилищ Удмуртии. Завершить сработку гидроузлов планируется к 25 марта.

Кроме того, Денис Удалов рассказал, что для оперативного регулирования работы Ижевского гидроузла планируется заключить договор с удмуртским Гидрометом на открытие временных гидропостов в бассейне Ижа.

Напомним, ранее МЧС Удмуртии сообщило предварительные даты пика предстоящего паводка.