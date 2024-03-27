Из-за осадков и таяния снега на улицах Тольятти тонут машины

Тольятти. Самарская область. Таяние скопившегося за зиму снега и сильный дождь привели к затоплению ряда улиц в Тольятти Самарской области. Как передает «МИР 24», на проезжей части почти полностью ушли под воду автомобили, один из районов города обесточен.

Сообщается о перекрытии нескольких улиц. Ходить пешком тоже опасно, воды местами по пояс, информирует телеканал.

По данным городских властей, коммунальщики работают над устранением последствий наводнения с ночи. В районах без ливневки откачивают воду, а там, где канализация засорена, ведется расчистка. При этом дождь не прекращается уже сутки, что дополнительно осложняет ситуацию.

Как заявил глава города Николай Ренц, наиболее сложное положение отмечается в Автозаводском районе. Коллектор перегружен и не справляется с отводом воды. Мэр отметил, что ливневая канализация здесь обслуживается АО «ТЕВИС». Сейчас специалисты компании и аварийные бригады откачивают и пробивают от грязи сети, добавил градоначальник.