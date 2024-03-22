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Крыша двухэтажного деревянного дома в посёлке Яр раскололась под тяжестью снега

17:03, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Крыша двухэтажного деревянного дома в посёлке Яр раскололась под тяжестью снега
17:03, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
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#Ярский район\n#Удмуртия\n#происшествия\n#дом\n#снег
Фото: vk.com (Александр Старцев)
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Здание признано аварийным и не имеет управляющей компании.

Яр. Удмуртия. В посёлке Яр из-за скопившегося снега треснула крыша дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Ярского района Александр Старцев. 

Инцидент произошел 22 марта. Никто не пострадал.

Отмечается, что двухэтажный деревянный дом на улице Вокзальной, 20 признан аварийным. У здания отсутствует управляющая компания, поэтому его содержат местные жители, которых несколько раз предупреждали об опасности скопления снега. 

Чтобы подобные происшествия не повторились, жителей Удмуртии просят своевременно чистить крыши своих домов, гаражей и коммерческих зданий. С потеплением снег стал тяжелее и может повредить имущество или навредить людям. 

17:03, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#происшествия\n#дом\n#снег