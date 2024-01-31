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На двух жительниц Ижевска упал снег с крыш домов

17:53, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На двух жительниц Ижевска упал снег с крыш домов
17:53, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#травмы\n#снег
Фото: ИА «Сусанин»
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Одной пострадавшей потребовалась госпитализация.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31 января из-за схода снега с крыш пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Один инцидент случился на улице 7-я Подлесная. 31-летняя женщина отказалась от госпитализации.

Во втором случае на улице Красногеройской пострадала женщина 1991 года рождения. Пациентку с травмой головы увезли в больницу.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии не подходить близко к стенам зданий, при выходе обращать внимание на скопление снега и сосулек на крыше и не оставлять автомобили рядом со зданиями. При подозрительном шуме людям советую прижиматься к стене.

В экстренных ситуациях следует звонить по телефону экстренных служб 112. 

17:53, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС\n#травмы\n#снег