На двух жительниц Ижевска упал снег с крыш домов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31 января из-за схода снега с крыш пострадали две женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Один инцидент случился на улице 7-я Подлесная. 31-летняя женщина отказалась от госпитализации.

Во втором случае на улице Красногеройской пострадала женщина 1991 года рождения. Пациентку с травмой головы увезли в больницу.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии не подходить близко к стенам зданий, при выходе обращать внимание на скопление снега и сосулек на крыше и не оставлять автомобили рядом со зданиями. При подозрительном шуме людям советую прижиматься к стене.

В экстренных ситуациях следует звонить по телефону экстренных служб 112.