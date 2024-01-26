Снежная лавина выбила стекла и повредила балкон в жилом доме на Сахалине

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Огромный сугроб проломил крышу балкона и выбил стекла в одной из квартир многоэтажки в Южно-Сахалинске. В результате семья с маленьким ребенком начала замерзать, передает Общественная служба новостей со ссылкой на портал astv.ru.

По словам хозяйки квартиры, под тяжестью снега балкон грозит обрушиться, а в комнатах стало холодно. Жильцы боятся подходить к двери балкона, чтобы убрать снег и осколки стекла.

Как уже сообщалось, циклон принес на остров снегопады и метель невиданной силы. Одноэтажные дома засыпало по самые крыши, жители копают тоннели, чтобы выйти наружу. В столице региона объявлен режим ЧС.