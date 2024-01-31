Скульпторы из Удмуртии взяли серебро на фестивале «Снеголёд»

Кировск. Мурманская область. Скульпторы из Удмуртии вошли в число лучших на тринадцатом фестивале снежно-ледовой скульптуры «Снеголёд» (12+). Об этом сообщается в соцсетях экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня», в котором и провели конкурс.

Состязание проводилось с 22 по 28 января у подножия горного массива Хибины. В фестивале участвовали 10 команд с разных уголков России. В 2024 году они создали парк снежных скульптур на тему «Музыка вокруг нас».

В конкурсе приняла участие известный скульптор из Ижевска Мария Соловатова. Вместе со своим партнером из села Богородское Львом Брюхановым они создали снежную скульптуру «Чайная церемония». Участники изобразили одетую в кимоно девушку, которая пьет чай из блюдца, как в древности было принято в Китае. Для контраста на заднем плане скульпторы вырезали русский самовар с сапогом и баранками. Их экспозиция заняла 2 место.

Фестиваль «Снеголёд» завершился шоу-конкурсом «Бешеная пила – 2024» (12+) В этом состязании удмуртские скульпторы заняли 1 место. За 90 минут они вырезали скульптуру «Первый солнечный день».