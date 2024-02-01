В Ижевске начали доследственные проверки из-за упавшего на двух женщин снега с крыши

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организовали доследственные проверки по информации из СМИ о получении травм прохожими из-за упавшего с крыши снега. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

31 января случилось два инцидента с падением снега с крыш зданий. На улице 7-я Подлесная 31-летняя женщина получила травмы, но отказалась от госпитализации. Во втором случае 32-летнюю женщину увезли в больницу с травмой головы.

Сотрудники МЧС просят жителей не подходить близко к зданиям, а также обращать внимание на скопление сосулек и снега на крыше.