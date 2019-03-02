Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время оттепелей и снегопадов.

Воткинск. Удмуртия. Один человек пострадал при падении снега с крыши в Воткинске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел на местном рынке около 13:56 субботы, 2 марта. Снег упал на торговые палатки. Через 4 минуты на место прибыли спасатели, они начали разбор завала. На месте работало 43 человека и 15 единиц техники.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время оттепелей и снегопадов: нужно обращать внимание на скопления снега на крышах, не ходить вдоль стен зданий, не задерживаться у подъезда при выходе. Автолюбителям не стоит парковать машины вблизи домов, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. При обнаружении скопления снега нужно сообщить в управляющую компанию.