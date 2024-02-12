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Ижевск занял 7 место в рейтинге самых заснеженных городов России

12:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевск занял 7 место в рейтинге самых заснеженных городов России
12:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейтинг\n#снег\n#осадки
Фото: ИА «Сусанин»
182
0

Больше всего осадков текущей зимой зафиксировали в Саранске.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в десятку самых заснеженных городов России в 2024 году. Об этом сообщает метеорологический ресурс «Гисметео» в своём телеграм-канале. 

Ресурс собрал список административных центров субъектов России, в которых высота снежного покрова этой зимой превысила 50 см.

На первом месте оказался Саранск, где выпало 96 см снега. Также в тройку лидеров попали Казань (92 см) и Ульяновск (75 см). 

В Ижевске зафиксировали 69 см снега. С этими данными столица Удмуртии оказалась на 7 месте.

А столица России Москва заняла 15 строчку рейтинга. Высота снежного покрова в городе составила 60 см. На последних местах под номерами 26 и 27 оказались Тверь и Новосибирск. В этих городах сугробы не превысили отметки в полметра.

Напомним, что каждую ночь с улиц Ижевска вывозится от 5 тыс. до 15 тыс. куб. м снега. 

12:00, 12 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейтинг\n#снег\n#осадки