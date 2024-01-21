Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Уровень снега за 20 января в Ижевске увеличился на 11 сантиметров

13:20, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Уровень снега за 20 января в Ижевске увеличился на 11 сантиметров
13:20, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#осадки\n#уборка снега
Фото: t.me/yaroslav_semenov
197
0

К концу дня 21 января количество выпавших в городе осадков будет равно двум месячным январским нормам.

Ижевск. Удмуртия. За 20 января в Ижевске уровень снега увеличился на 11 см. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

За этот же период в Селтах уровень снега поднялся на 10 см, в Воткинске и Можге — на 8 см, в Дебёсах — на 6 см, а в Глазове, Игре, Сарапуле — на 5 см.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что к вечеру 21 января количество осадков в городе составит две месячных январских нормы. 

В Ижевске продолжает действовать режим повышенной готовности. Сейчас возникают проблемы с уборкой снега в межквартальных проездах и частном секторе. Крупная техника чистит только основные проезды.

Глава города попросил работодателей, по возможности, организовать в понедельник дистанционный формат работы для сотрудников и не применять к ним дисциплинарные взыскания за опоздания. Также продлевается режим свободного посещения в школах и учреждениях допобразования. 

13:20, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#осадки\n#уборка снега