Уровень снега за 20 января в Ижевске увеличился на 11 сантиметров

Ижевск. Удмуртия. За 20 января в Ижевске уровень снега увеличился на 11 см. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

За этот же период в Селтах уровень снега поднялся на 10 см, в Воткинске и Можге — на 8 см, в Дебёсах — на 6 см, а в Глазове, Игре, Сарапуле — на 5 см.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что к вечеру 21 января количество осадков в городе составит две месячных январских нормы.

В Ижевске продолжает действовать режим повышенной готовности. Сейчас возникают проблемы с уборкой снега в межквартальных проездах и частном секторе. Крупная техника чистит только основные проезды.

Глава города попросил работодателей, по возможности, организовать в понедельник дистанционный формат работы для сотрудников и не применять к ним дисциплинарные взыскания за опоздания. Также продлевается режим свободного посещения в школах и учреждениях допобразования.