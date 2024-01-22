На трассах Удмуртии образовались огромные пробки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировано образование нескольких больших пробок после открытия движения для грузового транспорта по региональным трассам. Об этом сообщают очевидцы, информацию подтвердил 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Так, по данным Госавтоинспекции, пробка образовалась в Игринском районе со стороны Перми. Транспорт там двигается, но медленно. Ситуацию контролируют сотрудники ДПС. Также ведётся работа по пропуску пробки у деревни Пычанки по Сарапульскому тракту. Здесь идёт поток грузовиков.

В соцсетях граждане сообщают, что большой затор образовался по дороге из Игры в сторону Ижевска. Машины тут стоят уже более четырёх часов. Непростая ситуация и со стороны Ижевска. Очевидцы сообщают, что фуры стоят от Чутыря почти до самой Игры. Со стороны столицы прибывают новые и новые грузовики.

Пробка фиксируется и на трассе Ижевск-Воткинск. С территории кафе «У моста» начали выпускать фуры. Пробка начинается от деревни Двигатель. Также затор образовался на дороге Каменное-Завьялово.

Граждане сообщают ещё об одной пробке в районе деревни Самолёт в Воткинском районе. Здесь образовалась трёхкилометровая колонна.

Напомним, с утра 22 января в Удмуртии сняли все ограничение на движение по региональным трассам.