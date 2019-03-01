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В Ижевске один человек погиб и два пострадали при падении снега с крыши

16:55, 01 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
16:55, 01 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
329
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#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег\n#гибель людей
Фото: susanin.news
329
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Следователи и прокуратура начали проверку по всем фактам происшествий.

Ижевск. Удмуртия. Упавший с крыши снег травмировал двух жителей Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии в пятницу, 1 марта.

По данным доследственной проверки, днём в пятницу 58-летний водитель и 38-летняя сотрудница магазина «Пятерочка» на улице Майской Ижевска проводили приёмку товаров. В это время на них упал снег с козырька балкона одной из квартир пятого этажа дома, в котором расположен магазин. Пострадавших доставили в больницу.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

В этот же день прокуратура Удмуртии начала проверку по факту гибели человека в результате схода снега с крыши здания по улице Чайковского в Ижевске.

По предварительным данным, в результате схода снега и наледи с кровли производственного здания погиб работник одного из предприятий. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности данного предприятия, в том числе соблюдение требований охраны труда и законодательства о благоустройстве территорий города, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

16:55, 01 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
329
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег\n#гибель людей

 

 

 


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