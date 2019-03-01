В Ижевске один человек погиб и два пострадали при падении снега с крыши

Следователи и прокуратура начали проверку по всем фактам происшествий.

Ижевск. Удмуртия. Упавший с крыши снег травмировал двух жителей Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии в пятницу, 1 марта.

По данным доследственной проверки, днём в пятницу 58-летний водитель и 38-летняя сотрудница магазина «Пятерочка» на улице Майской Ижевска проводили приёмку товаров. В это время на них упал снег с козырька балкона одной из квартир пятого этажа дома, в котором расположен магазин. Пострадавших доставили в больницу.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

В этот же день прокуратура Удмуртии начала проверку по факту гибели человека в результате схода снега с крыши здания по улице Чайковского в Ижевске.

По предварительным данным, в результате схода снега и наледи с кровли производственного здания погиб работник одного из предприятий. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности данного предприятия, в том числе соблюдение требований охраны труда и законодательства о благоустройстве территорий города, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.