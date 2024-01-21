21 января дорожники продолжат очищать от снега отдаленные микрорайоны Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Благодаря уборке снега утром 21 января в Ижевске не возникло перебоев в работе общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Последствия аномального снегопада дорожные службы продолжали устранять всю ночь с 20 на 21 января. Первым делом они прошлись по магистральным дорогам, где ходит общественный транспорт.

За ночь специалисты расчистили и расширили проезжую часть на 8 улицах города и в микрорайоне Болото. Также уборка и вывоз снега производилась на 21 улице.

21 января планируется расширить дороги шнекороторами на улицах: Кирова, Песочной, Шабердинском тракте, Живсовхозной и Новоажимова.

Дорожники уберут колейность и устранят заужение на улицах: 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Школьной, Фруктовой, Тарасова, Холмогорова,Владивостокской, Гагарина, Московской и Азина.

Фронтальные погрузчики расчистят заезды, остановки и зоны пешеходных переходов на улицах: Ленина, 40 лет Победы, Камбарской, Первомайской, Удмуртской, Промышленной, Орджоникидзе, Воровского, Гагарина, Азина, Областной, Пушкинской, Максима Горького, Маркина, Клубной, Новоажимова, Славянском шоссе, переулке Железнодорожный и в микрорайонах Восточный поселок и Люлли.

Помимо этого дорожники вручную уберут снег с остановок, зон пешеходных переходов и ступеней на улицах: Максима Горького, Советской, Пушкинской и на Славянском шоссе.

И еще на 4 улицах города планируется расчистить подземные переходы: Максима Горького, Удмуртской, Ленина и на Воткинском шоссе.