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21 января дорожники продолжат очищать от снега отдаленные микрорайоны Ижевска

11:25, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
21 января дорожники продолжат очищать от снега отдаленные микрорайоны Ижевска
11:25, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#снег
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
407
0

Благодаря рабочим утром в воскресенье в городе не возникло перебоев в работе общественного транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Благодаря уборке снега утром 21 января в Ижевске не возникло перебоев в работе общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Последствия аномального снегопада дорожные службы продолжали устранять всю ночь с 20 на 21 января. Первым делом они прошлись по магистральным дорогам, где ходит общественный транспорт. 

За ночь специалисты расчистили и расширили проезжую часть на 8 улицах города и в микрорайоне Болото. Также уборка и вывоз снега производилась на 21 улице.

21 января планируется расширить дороги шнекороторами на улицах: Кирова, Песочной, Шабердинском тракте, Живсовхозной и Новоажимова. 

Дорожники уберут колейность и устранят заужение на улицах: 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Школьной, Фруктовой, Тарасова, Холмогорова,Владивостокской, Гагарина, Московской и Азина.

Фронтальные погрузчики расчистят заезды, остановки и зоны пешеходных переходов на улицах: Ленина, 40 лет Победы, Камбарской, Первомайской, Удмуртской, Промышленной, Орджоникидзе, Воровского, Гагарина, Азина, Областной, Пушкинской, Максима Горького, Маркина, Клубной, Новоажимова, Славянском шоссе, переулке Железнодорожный и в микрорайонах Восточный поселок и Люлли.

Помимо этого дорожники вручную уберут снег с остановок, зон пешеходных переходов и ступеней на улицах: Максима Горького, Советской, Пушкинской и на Славянском шоссе.

И еще на 4 улицах города планируется расчистить подземные переходы: Максима Горького, Удмуртской, Ленина и на Воткинском шоссе. 

11:25, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка улиц\n#снег