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Дома жителей Сахалина замело снегом по крышу, люди роют тоннели

15:47, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Дома жителей Сахалина замело снегом по крышу, люди роют тоннели
15:47, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Сахалин\n#погода\n#снег
Фото: pxhere.com
28
0

В Южно-Сахалинске из-за метели объявлен режим ЧС.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Небывало сильный снегопад и метель обрушились на Сахалин. Островитяне рассказали, что дома в частном секторе местами завалило по самую крышу, пишет Газета.ру.

«Некоторые подъезды замело так, что невозможно было выйти. Те, кто живет в частном секторе, заметены по крышу. Кто-то роет тоннели», — приводит издание слова жительницы по имени Алена. По ее словам, дефицита продуктов в магазинах нет, многие закупились продуктами заранее. Школы перевели на дистанционное обучение. 

Из-за сильной метели в Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС, порывы ветра достигают 18-23 метров в секунду, видимость упала до показателя менее 100 метров. Из-за непогоды в аэропорту столицы региона задержано более 30 рейсов.

15:47, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Сахалин\n#погода\n#снег