Дома жителей Сахалина замело снегом по крышу, люди роют тоннели

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Небывало сильный снегопад и метель обрушились на Сахалин. Островитяне рассказали, что дома в частном секторе местами завалило по самую крышу, пишет Газета.ру.

«Некоторые подъезды замело так, что невозможно было выйти. Те, кто живет в частном секторе, заметены по крышу. Кто-то роет тоннели», — приводит издание слова жительницы по имени Алена. По ее словам, дефицита продуктов в магазинах нет, многие закупились продуктами заранее. Школы перевели на дистанционное обучение.

Из-за сильной метели в Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС, порывы ветра достигают 18-23 метров в секунду, видимость упала до показателя менее 100 метров. Из-за непогоды в аэропорту столицы региона задержано более 30 рейсов.