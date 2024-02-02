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В МЧС Удмуртии прокомментировали инцидент с застрявшим в Хохряках «Уралом»

15:45, 02 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
В МЧС Удмуртии прокомментировали инцидент с застрявшим в Хохряках «Уралом»
15:45, 02 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
202
0
#Хохряки\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#машина\n#снег
Фото: скрин из видео vk.com/chp_dtp_udmurtiya
202
0

Сотрудники выедут на место и проверят территорию.

Хохряки. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртии проверят информацию, размещенную в соцсетях, о застрявшей в Хохряках пожарной машине. Как писали пользователи, «Урал» ехал с места вызова. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ведомства.

«Информация по данному факту направлена в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике для рассмотрения и принятия решения в рамках полномочий. В ходе рассмотрения информации сотрудниками будет произведено выездное обследование и объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности администрации района», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Ольга Михайлова.

По информации спасателей, пожар произошел в сарае. Жители смогли ликвидировать возгорание подручными средствами. Огонь успел повредить обрешетку кровли и внутреннюю отделку.

В ГУ МЧС РФ по УР напоминают о важности проверки состояния электропроводки в своем жилье. При малейшем повреждении нужно обращаться к специалистам.

15:45, 02 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
202
0
#Хохряки\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#машина\n#снег