В МЧС Удмуртии прокомментировали инцидент с застрявшим в Хохряках «Уралом»

Хохряки. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртии проверят информацию, размещенную в соцсетях, о застрявшей в Хохряках пожарной машине. Как писали пользователи, «Урал» ехал с места вызова. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ведомства.

«Информация по данному факту направлена в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике для рассмотрения и принятия решения в рамках полномочий. В ходе рассмотрения информации сотрудниками будет произведено выездное обследование и объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности администрации района», — рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Ольга Михайлова.

По информации спасателей, пожар произошел в сарае. Жители смогли ликвидировать возгорание подручными средствами. Огонь успел повредить обрешетку кровли и внутреннюю отделку.

В ГУ МЧС РФ по УР напоминают о важности проверки состояния электропроводки в своем жилье. При малейшем повреждении нужно обращаться к специалистам.