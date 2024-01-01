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Глава Ижевска призвал жителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада

12:20, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Глава Ижевска призвал жителей отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада
12:20, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
565
0
#Ижевск\n#уборка\n#снег
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
565
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По словам Дмитрия Чистякова, дорожники работают круглосуточно.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал горожан 1 января не садиться за руль, воздержаться от выезда на автомобиле, если в этом нет острой необходимости. 

В Ижевске продолжает идти снег. По словам Чистякова, у дорожников сейчас горячая пора.

«Дорожники работают круглосуточно, несмотря на праздники. Чистим прежде всего магистральные дороги, ситуация непростая. С утра присоединяются «ручники», будем чистить остановки и тротуары», — сказал Дмитрий Чистяков. 

12:20, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
565
0
#Ижевск\n#уборка\n#снег