Житель Ижевска задохнулся под снегом

Мужчина упал с лестницы, когда чистил крышу.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска погиб при уборке снега с крыши. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

11 февраля мужчина чистил снег с кровли своего дома по проезду Тепличный. Мужчина поставил стремянку и начал уборку.

Через час тело 44-летнего мужчины без признаков жизни под снежной насыпью нашли родственники.

В рамках проверки было установлено, что причиной смерти стала асфиксия в условиях ограниченного пространства.

В возбуждении уголовного дела отказано.