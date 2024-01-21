Из-за морозов и снегопадов в США погибли более 80 человек

США. Из-за холодов и непогоды в США погибли 83 человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на канал CBS News.

Больше всего погибших в Теннесси — 19 человек и в Орегоне — 16 жителей, трое из которых погибли в результате падения дерева на их машину. Помимо этого, жертвы есть в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели морозы в штатах сохранятся. Жителей на северо-востоке Флориды, в Джорджии, Алабаме, Миссисипи, в северной части Луизианы и на востоке Техаса уже предупредили о сохранении низких температур.