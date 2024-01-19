Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

В административной инспекции Ижевска прокомментировали ситуацию со складированием снега рядом с одним из ЖК

10:15, 19 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В административной инспекции Ижевска прокомментировали ситуацию со складированием снега рядом с одним из ЖК
10:15, 19 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
959
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#нарушения
Фото: скриншот с видео местного жителя
959
0

Нарушений Правил благоустройства не выявили.

Ижевск. Удмуртия. В административной инспекции Ижевска «Сусанину» прокомментировали ситуацию со складированием снега рядом с домами жилого комплекса «Норвежский Лес». 

12 января местный житель заметил, что возле ЖК «Норвежский Лес» грузовик вываливает снег. Происходящее он снял на видео, которое выложил в социальные сети. 

В инспекции напомнили, что по части 2 статьи 11.2 закона Удмуртии №57-РЗ («Об административных правонарушениях») за самовольное складирование и вывоз снега в места, не предназначенные для складирования снега, предусмотрена административная ответственность.

В этот же день сотрудники административной инспекции Ижевска посетили указанное место. Выяснилось, что снег вывозится с территорий автосалонов и складируется на земельном участке, который находится в их частной собственности. 

Отмечается, что по Правилам благоустройства Ижевска, складируемый снег должен быть вывезен до весенне-летнего периода, который начнется с 14 апреля. 

«Таким образом, непринятие мер по вывозу снега в осенне-зимний период до 14 апреля не образует состава административного правонарушения», — заявили в административной инспекции. 

10:15, 19 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
959
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег\n#нарушения