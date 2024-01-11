Предстоящей ночью на 10 улицах Ижевска уберут колейность

Ижевск. Удмуртия. На десяти улицах Ижевска в ночь на 12 января уберут колейность. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

На предстоящую ночь дорожники запланировали масштабную уборку снега с улиц города. Главные задачи сейчас: уборка колейности, расширение дорог, вывоз снега и подметание вновь выпавшего снега.

Благодаря обращениям местных жителей получилось составить список улиц, где нужно устранить колейность в первую очередь. Для этой работы привлекли новые единицы техники — 10 грейдеров. В ночь с 11 на 12 января они пройдутся по улицам: Камбарской, Орджоникидзе, Промышленной, Гагарина, Надежды Курченко, Металлистов, 9 Подлесной, Холмогорова, Бородина и проспекту Калашникова.

Помимо этого с улиц Ворошилова, Сабурова, Маркина, Кирова, Ленина, Максима Горького и Авангардной будет вывезен снег.

Параллельно со всеми работами комбинированные дорожные машины уже начали обрабатывать проезжие части от свежевыпавшего снега.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов дал властям Ижевска 2 дня на устранение колейности на дорогах. Чтобы успеть все выполнить в срок, Дмитрий Чистяков просит горожан не мешать дорожникам и не оставлять автомобили вдоль обочин на указанных улицах.

На сайте города ежедневно будет выкладываться перечень улиц, на которых пройдет уборка.

«Погода нас по-прежнему испытывает. Справимся, но нам нужна ваша помощь — не паркуйте автомобили в местах чистки, в остальном мы полностью готовы к работе», — заявил глава Ижевска.