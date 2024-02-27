К следующей зиме автопарк ижевского ДРЭУ пополнят 50 машин

Ижевск. Удмуртия. Автопарк ижевского предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» к следующей зиме пополнится на 50 машин. Как сообщил глава города Дмитрий Чистяков в своих соцсетях, большая часть новой техники будет использоваться круглый год.

«Но без людей от техники толку нет, поэтому задача нового руководства ДРЭУ — постепенное повышение зарплаты, с нового года оно уже началось», — добавил Чистяков.

С начала сезона с улиц Ижевска вывезли 740 тыс. кубов снега — больше среднегодового показателя. Напомним, что из частного сектора Первомайского и Ленинского районов перед предстоящим паводком тоже начали вывозить снег.