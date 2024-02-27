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К следующей зиме автопарк ижевского ДРЭУ пополнят 50 машин

09:55, 27 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
К следующей зиме автопарк ижевского ДРЭУ пополнят 50 машин
09:55, 27 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
288
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зима\n#снег\n#ДРЭУ\n#уборка
Фото: ИА «Сусанин»
288
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Также на предприятии начали постепенно повышать зарплаты.

Ижевск. Удмуртия. Автопарк ижевского предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» к следующей зиме пополнится на 50 машин. Как сообщил глава города Дмитрий Чистяков в своих соцсетях, большая часть новой техники будет использоваться круглый год.

«Но без людей от техники толку нет, поэтому задача нового руководства ДРЭУ — постепенное повышение зарплаты, с нового года оно уже началось», — добавил Чистяков.

С начала сезона с улиц Ижевска вывезли 740 тыс. кубов снега — больше среднегодового показателя. Напомним, что из частного сектора Первомайского и Ленинского районов перед предстоящим паводком тоже начали вывозить снег.

09:55, 27 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
288
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зима\n#снег\n#ДРЭУ\n#уборка