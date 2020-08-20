Все производители молока Удмуртии получат субсидии в качестве меры поддержки из-за коронавируса

Надои и уровень продуктивности учитывать не будут.

Ижевск. Удмуртия. Производители молока в Удмуртии получат субсидии в качестве меры поддержки из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

Сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам выделят средства в расчете на 1 кг произведенного и реализованного молока. Таким образом, все производители молока в Удмуртии смогут воспользоваться мерой поддержки. На эти цели из бюджета выделили 170 млн рублей.

Заявки принимают с 21 августа по 11 сентября. Чтобы её одобрили, у заявителя должна отсутствовать задолженность по платежам в бюджет, наличие коров на 1 число месяца подачи заявки, организация не должна находиться в стадии реорганизации.

Надои и уровень продуктивности учитывать в данном случае не будут.

Напомним, на поддержку отрасли животноводства в Удмуртии с начала года было направлено 1,4 млрд рублей. В настоящее время фермеры наращивают надои после двухнедельной жары в июле.