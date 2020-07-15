Из-за жары хозяйства Удмуртии стали терять на молоке 1,5 млн рублей в день

Надои упали на 2,2 л. на голову.

Ижевск. Удмуртия. Из-за жаркой погоды коровы в Удмуртии стали давать меньше молока. Об этом на своей странице в Фейсбук написала зампред правительства Удмуртии, министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

За последние 2 недели надои снизились на 2,2 л. на голову. От падения воспроизводства потери хозяйств в день составляют по 1,5 млн рублей.

В целом же пока по реализации молока Удмуртия прибавляет 6,8%. Лидерами среди районов являются Вавожский, Шарканский и Можгинский.

«Наши риски при такой погоде - очень велики», - добавила Ольга Абрамова.

Что касается животноводства, тот тут общее поголовье выросло на 42%, маток насчитывается уже 752.

Кормов заготовили уже в 1,5 раза больше, чем в 2018 и 2019 годах.