Целый микрорайон для сельхозработников построили в удмуртском селе Кигбаево

Кигбаево. Удмуртия. В селе Кигбаево Сарапульского района Удмуртии построили целый микрорайон для сельхозработников. Как сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов, здесь будут жить животноводы, трактористы, операторы машинного доения, ветврачи, зоотехники.

«Здесь 37 новых домов. Их мы построили вместе с предприятиями «Русская нива» и «Восточный» по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работали в несколько этапов», — пояснил глава Удмуртии.

Сначала сформировали 48 участков для домов и участок под строительство спортплощадки. Затем сделали артезианские скважины и установили водонапорные башни, протянули водопровод, газ, электросети. Следом проложили дорогу и возвели дома.

28 специалистов уже получили ключи. В 2024 году по программе КРСТ построят в республике ещё 37 домов: 14 — в Воткинском районе, 8 — в Кезском, 7 — в Увинском, 3 — в Дебёсском, по 2 — в Алнашском и Глазовском, 1 — в Селтинском.

«Работать будем вместе с администрациями районов и сельхозпредприятиями, они тоже вложатся в строительство. Через пять лет их сотрудники смогут выкупить дома за 10% от стоимости, а через 10 лет — всего за 1%», — отметил Бречалов.