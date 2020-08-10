С начала 2020 года животноводы Удмуртии получили 1,4 млрд рублей господдержки

Это почти 90% всего предусмотренного годового объёма.

Ижевск. Удмуртия. На поддержку отрасли животноводства Удмуртии с начала 2020 года направлено 1,4 млрд рублей из бюджетов двух уровней. Как сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза, это 90,7% всего предусмотренного годового объёма.

Субсидии животноводческим хозяйствам Удмуртии доводятся по целому ряду направлений — на содержание племенных животных, приобретение племенного молодняка КРС и племенного материала, на поддержку молочного и мясного животноводства, строительство и реконструкцию животноводческих объектов. Максимальная поддержка на сегодня оказана молочным хозяйствам республики — 771,3 млн рублей.

В АПК Удмуртии впервые в 2020 году предоставляются субсидии на приобретение эмбрионов, племенных коз, тёлок и нетелей специализированных мясных пород. Хозяйства, развивающие мясное скотоводство, также впервые получают возмещение затрат, связанных с содержанием маточного стада — это 5 тыс. рублей на одну голову.

Внесены новшества и в «Положение о предоставлении субсидий хозяйствам на строительство и реконструкцию животноводческих помещений и оснащение их высокотехнологичным молочным оборудованием». Так, убрано обязательное требование повышения дойного стада на 10% после ввода в эксплуатацию новой фермы. Также республика начинает поддерживать и строительство кормовых центров. Ставки остались прежними — это 20 тыс. рублей на одно скотоместо при строительстве и 13 тыс. рублей при реконструкции. Общая выделенная из бюджета сумма — 150,6 млн рублей, она увеличена на 56,4 млн рублей к уровню 2019 года. Хозяйства уже заявляются и на эти субсидии, приём документов Минсельхоз Удмуртии проводит с 2 июля по 14 августа.