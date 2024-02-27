С 1 октября в Удмуртии запретят создавать скотомогильники

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии на XIII сессии во вторник, 27 февраля, приняли изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории УР». С докладом по вопросу выступил председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов.

Изменения в закон теперь устанавливают, что уничтожение биологических отходов в Удмуртии впредь осуществляется с использованием объектов уничтожения биологических отходов, а создание таких объектов уничтожения биологических отходов как скотомогильники с 1 октября 2024 года запрещается.

Также парламентарии внесли изменения в закон «О государственном регулировании и поддержке пчеловодства в УР». Документ дополнили уточнением — понятием продукции пчеловодства. Раньше в федеральном законе такого понятия не было. В связи с вышеупомянутыми изменениями в отношении объектов уничтожения биологических отходов теперь и отходы продукции пчеловодства приравниваются к биологическим отходам.

Депутаты поддержали вносимые изменения сразу в двух чтениях.