С 1 октября в Удмуртии запретят создавать скотомогильники

Также теперь продукция пчеловодства тоже будет стандартизироваться как биологические отходы.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии на XIII сессии во вторник, 27 февраля, приняли изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории УР». С докладом по вопросу выступил председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов.
Изменения в закон теперь устанавливают, что уничтожение биологических отходов в Удмуртии впредь осуществляется с использованием объектов уничтожения биологических отходов, а создание таких объектов уничтожения биологических отходов как скотомогильники с 1 октября 2024 года запрещается.
Также парламентарии внесли изменения в закон «О государственном регулировании и поддержке пчеловодства в УР». Документ дополнили уточнением — понятием продукции пчеловодства. Раньше в федеральном законе такого понятия не было. В связи с вышеупомянутыми изменениями в отношении объектов уничтожения биологических отходов теперь и отходы продукции пчеловодства приравниваются к биологическим отходам.
Депутаты поддержали вносимые изменения сразу в двух чтениях.