Польские фермеры перекрыли почти всю границу с Украиной

Варшава. Польша. Западная граница Украины почти полностью перекрыта из-за протестов польских фермеров. Они требуют прекратить ввоз дешевого продовольствия из соседней страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Times.

20 февраля польские сельхозпроизводители остановили на пунктах пропуска через границу почти 3 тыс. украинских грузовиков. Также протестующие пробили отверстия в вагонах с зерном, оно рассыпалось на железнодорожных путях.

Помимо прочего, протестующие выражают недовольство прибытием беженцев с Украины, на некоторых машинах можно видеть лозунги с ненормативной лексикой в адрес приезжих.

Из-за перекрытия границы задерживается военная помощь для ВСУ, направляемая Западом. В Киеве заявляют, что бунт фермеров организован крайне правыми политическими деятелями Польши.

Впрочем, фермеры протестуют также во Франции, Испании, Чехии, Словакии, Германии, Греции и других странах Европы. Аграрии блокируют дороги и вываливают навоз возле административных зданий. Кроме конкуренции с дешевыми украинскими продуктами, они требуют отмены новых экологических ограничений и возвращения отмененных властями субсидий на производство продовольственных товаров.