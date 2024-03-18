Общую площадь посевной кампании 2024 года увеличили в Удмуртии до 922 тысяч гектаров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии активизировалась подготовка к посевной кампании 2024 года. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, планируется, что она начнётся во второй декаде апреля, а завершится сев основных культур в конце мая.

По словам первого вице-премьера Удмуртии Ольги Абрамовой, в текущем году в республике планируется увеличить общую площадь посевов. Она составит 922 тыс. гектаров. Это больше, чем в 2023 году на 6 тысяч гектаров.

К посевной этого сезона хозяйства республики начали готовиться ещё во второй половине прошлого года. Озимыми культурами засеяли 80,2 тыс. гектаров.

Обеспеченность подготовленными семенами по большинству культур за 2024 год уже выше уровня аналогичного периода прошлого года. По зерновым и зернобобовым культурам составляет 107%, в том числе пшеница 106%, ячмень 103%, овёс 135 %. Обеспеченность семенами льна-долгунца составляет 93%, а семенным материалом картофеля превышает 100%.

В регионе продолжается работа по повышению плодородия почв. Увеличивается план по внесению минеральных удобрений. На 2024 год он составляет 74,6 тыс. тонн физического веса, что выше на 22% прошлого года. Тогда в среднем по республике было внесено 30 кг на гектар земли, а в этом сезоне планируется ввести 34 кг/га.

В мастерских, гаражах и складских помещениях продолжается ремонт техники и оборудования. В посевной кампании 2024 года будет задействовано более 4 тыс. единиц тракторов различных модификаций, более 800 сеялок, 806 плугов, 1 тысяч культиваторов. Готовность техники к полевым работаем составляет 93%. Хозяйства идут с опережением к прошлому году на 11%.

Всего в 2023 году для работы в поле аграриями было закуплено 199 новых тракторов, 46 зерноуборочных комбайнов, 39 кормоуборочных комбайнов и 883 единицы прочего оборудования. С 1 января 2024 года также активно идёт закупка техники — 30 единиц на сегодняшний день. Увеличился и общий план приобретения до конца года на 8% — это 274 единицы. Если сравнить приобретение техники с прошлым годом, то по всем видам, кроме зерноуборочных комбайнов, идёт перевыполнение плана.

Ольга Абрамова рассказала о ситуации с топливом: «Рассчитали, что на сезон селу потребуется 32 тысяч тонн дизеля и больше 2 тысяч тонн бензина. С 1 марта Правительство страны ввело ограничения на экспорт бензина и увеличило нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Эти меры «задержат» топливо в регионах и не позволят повториться прошлогодней ситуации».

Напомним, несколько лет в Удмуртии планомерно вводятся в оборот земли сельскохозяйственного назначения, в прошлом году 15 тыс. гектаров. На 2024 год в план включены земельные участки общей площадью 18 тысяч гектаров. На эти цели предусмотрена государственная поддержка для проведения культуртехнических мероприятий и известкования кислых почв на пашне в сумме 8,5 млн рублей. Это средства федерального бюджета в размере 6,8 млн рублей, и республиканского — 1,6 млн.

Общая сумма господдержки на развитие растениеводства в 2024 году составит больше 343 млн рублей.