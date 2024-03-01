Новую роботизированную ферму открыли в Можгинском районе Удмуртии

Можга. Удмуртия. Четыре робота-дояра серии «Мерлин» появилось в СПК «Заря» Можгинского района Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава района Александр Васильев.

«Производительность каждого — 70 голов. Роботы оснащены специальным программным обеспечением, можно спокойно контролировать состояние здоровья животного, процесс кормления, качество и состояние молока. Одним словом, вещь», — написал глава района.

Он поздравил председателя колхоза Валентина Владимирова с открытием новой роботизированной фермы. Сегодня в СПК колхоз «Заря» насчитывается 853 коровы. За 2023 год здесь надоили 6 521 тонну молока, прирост к предыдущему году составил 112%.

Напомним, в Алнашском районе открыли универсальный комплекс коровник-роддом-телятник.