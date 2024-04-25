Более 100 гектаров озимых придётся пересеять аграриям Малопургинского района Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Малопургинские аграрии совсем скоро приступят к посеву яровых. Об этом в соцсетях сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

Всего в этом году планируется засеять различными культурами в районе более 53 тыс. га. Также в районе приобретено 2 629 тонн минеральных удобрений. Всего хозяйства планируют закупить более 3 200 тонн минеральных уровень, что составляет более 35 кг на 1 га земли.

«К сожалению сухая осень, застывшая почва, высокий снежный покров внесли свои поправки. Потому аграрии готовятся в пересеву более 100 га озимых культур»,

Напомним, ранее глава Алнашского района рассказал, что там закуплено гораздо меньше минеральных удобрений, а площадь для пересева озимых превышает 800 га.