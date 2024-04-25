Посевная в Алнашском районе Удмуртии может затянуться из-за кадрового голода

Алнаши. Удмуртия. На полях Алнашского района Удмуртии не хватает механизаторов. Об этом сообщил в ходе прямого эфира глава района Алексей Семёнов, говоря о начале посевной.

«Сегодня больная тема — обеспеченность кадрами. Вынужден сказать, что чувствуется голод по механизаторам, простаивает готовая техника. Механизаторы вынуждены переключаться с одного агрегата на другой, чтобы выполнить весь комплекс агротехнических мероприятий. В связи с этим, думаю, что сроки посевной увеличатся. Тем не менее, считаю, что нужно максимально выполнить все работы в срок, иначе мы не получим должного урожая», — подчеркнул глава района.

Всего алнашским аграриям предстоит засеять 53 тыс. га. Техника уже готова на более чем 80%; семенами хозяйства обеспечены в полном объёме.

«Минеральных удобрений приобретено почти 2 000 тонн. Или 17 кг действующего вещества на 1 гектар пашни. В прошлом году, конечно, было больше — 22 кг на гектар. По республике данный показатель составляет 20,5 кг», — привёл статистику Алексей Семёнов.

Он также сообщил, что после обследования озимых выяснилось, что 830 га из них нужно будет пересеять и досеять.