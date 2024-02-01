Министра сельского хозяйства Польши закидали яйцами фермеры

Варшава. Польша. Возмущенные фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского. Об этом пишет ИА «Регнум».

Инцидент произошел во время встречи чиновника с его коллегами из Литвы и Чехии и попал на видео. Глава польского Минсельхоза на кадрах пытается увернуться от яиц, но безуспешно.

Участники акции протеста обвинили Секерского в поддержке Украины в ущерб собственным товаропроизводителям. Помимо запрета на ввоз продовольствия с востока, аграрии добивались увеличения субсидий. Полиция задержала наиболее активных протестующих.

Добавим, акции с требованиями защиты национальных рынков от дешевой украинской продукции проходят с января 2024 года во Франции, Германии и других странах Евросоюза. Фермеры вываливают на площади перед правительственными зданиями навоз, пытаются блокировать тракторами дороги и рынки.