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Министра сельского хозяйства Польши закидали яйцами фермеры

14:19, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Министра сельского хозяйства Польши закидали яйцами фермеры
14:19, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Польша\n#Украина\n#сельское хозяйство\n#министр\n#продовольствие\n#фермеры\n#акции протеста\n#яйца
Фото: pxhere.com
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Сельхозпроизводители требовали запретить ввоз продовольствия с Украины.

Варшава. Польша. Возмущенные фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского. Об этом пишет ИА «Регнум».

Инцидент произошел во время встречи чиновника с его коллегами из Литвы и Чехии и попал на видео. Глава польского Минсельхоза на кадрах пытается увернуться от яиц, но безуспешно. 

Участники акции протеста обвинили Секерского в поддержке Украины в ущерб собственным товаропроизводителям. Помимо запрета на ввоз продовольствия с востока, аграрии добивались увеличения субсидий. Полиция задержала наиболее активных протестующих.

Добавим, акции с требованиями защиты национальных рынков от дешевой украинской продукции проходят с января 2024 года во Франции, Германии и других странах Евросоюза. Фермеры вываливают на площади перед правительственными зданиями навоз, пытаются блокировать тракторами дороги и рынки. 

14:19, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Польша\n#Украина\n#сельское хозяйство\n#министр\n#продовольствие\n#фермеры\n#акции протеста\n#яйца