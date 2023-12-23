В Удмуртии вернули в сельхозоборот еще 15 тысяч гектаров земли

Ижевск. Удмуртия. Все новые и новые объемы сельхозугодий осваивают в Удмуртии. За 2023 год возделывать начали дополнительно 15 тыс. гектаров земли, сообщила первый вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова.

Наиболее активно эта работа идет в Малопургинском районе – там вновь распахано 1 726 гектаров. Следом идут Камбарский и Сарапульский районы – 1 683 и 1 658 гектаров соответственно.

Ольга Абрамова отметила, что процесс возвращения земель в сельхозоборот активизировался в регионе с 2020 года, когда было освоено сразу 9 тыс. гектаров – примерно в 9 раз больше, чем годом ранее. На следующий год результат был чуть выше, а в 2022 году селяне Удмуртии освоили уже 13 тыс. гектаров заброшенных в свое время полей.

Рост продолжается, и большую роль здесь сыграла поддержка Минсельхоза России, отметила первый зампредседателя правительства республики. Так, в 2023 году на проведение работ по возвращению сельхозземель в оборот в регионе было выделено 29,87 млн рублей, 24,19 млн из которых составили субсидии из федерального бюджета.

«Благодарю за результат, коллеги! Верю, что техника в новом сезоне красиво пойдет по пашне! А агрономы – будут гордиться результатами своего труда!», – написала Ольга Абрамова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».