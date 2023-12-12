МыСпросилиЗаВас: почему количество молока измеряют в килограммах, а не в литрах?

Житель Вавожа Дмитрий Белов: «Почему в официальных сводках количество полученного от коров молока измеряется в кг, а не в литрах?»

Ответ эксперта. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Шавшукова:

Сельхозпроизводители измеряют молоко в килограммах согласно техническому регламенту. Стоит понимать, что один литр и один килограмм молока — это не одно и то же, потому что плотность молока выше плотности воды. В целом, измерение в литрах уже вошло в обиход на бытовом уровне, однако, на молочных производствах указываются килограммы.

Также Наталья Шавшукова рассказала, что жирность молока показывает его питательность, а не качество. Во время работы совсем иные параметры качества молока: наличие соматических клеток, кислотность и прочие параметры, которые нельзя определить зрением. Жирность и содержание белка — это индивидуальные характеристики, которые могут различаться у коров. В целом, нормальная жирность молока в Удмуртии колеблется от 2,5% до 4,5%.

Кроме того, замминистра пояснила, что статистика по качеству молока есть только среди 40 племенных хозяйств, а всего регион насчитывает почти 500 производителей, поэтому было бы неправильно говорить о том, какие фабрики поставляют самое лучшее молоко.

Определением качественных параметров молока занимаются переработчики, а хозяйства определяют жирность и содержание белка в продукции.

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