922 тысячи гектаров планируют засеять аграрии Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Сельскохозяйственные организации Удмуртии засеяли 80 тыс. гектаров озимых зерновых культур. Как передаёт udmurt.ru, из них 51 тыс. гектаров занята посевами ржи, 26,3 тыс. гектаров — пшеницы, 1,3 тыс. гектаров — тритикале.

На площади более 69 тыс. гектаров состояние посевов оценивается как удовлетворительное. Прогнозируется, что на площади 0,8 тыс. гектаров потребуется пересев культур из-за возможной гибели всходов.

Плановая площадь посевов в Удмуртии на 2024 год составит 922 тыс. гектаров. Примерно 56,4% этой площади будет занято кормовыми культурами, включая кукурузу на корм, однолетние травы, беспокровные многолетние травы, многолетние травы посева прошлых лет и кормовые культуры на силос. Зерновые и зернобобовые культуры составят примерно 37,9% от общей площади. Картофель и овощебахчевые культуры займут 2,4% площади, а технические культуры — 1,9%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Михаил Юдин рассказал о планах приобретения техники хозяйствами республики.

«На новый сезон закуплено уже 86 единиц техники. Из них 38 тракторов. Региональным министерством утверждён план приобретения сельхозтехники по льготной программе Росагролизинга. С 10%-ной скидкой хозяйства уже закупили 13 тракторов», — отметил министр.

Отметим, что на весенне-летний полевой сезон 2024 года потребуется более 7 тыс. тонн топлива и более 500 тонн бензина. На данный момент в запасе имеется примерно 64% от запланированного количества дизельного топлива и 42% от количества автобензина.

Обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур составляет 104%. Например, по яровым зерновым и зернобобовым культурам заготовлено уже 65,4 тыс. тонн при общей потребности в 62,8 тыс. тонн. Картофель обеспечен семенами на 103%, а рапс — на 105%.