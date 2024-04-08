922 тысячи гектаров планируют засеять аграрии Удмуртии в 2024 году

Уже засеяно в республике 80 тыс. га озимых зерновых культур.
Ижевск. Удмуртия. Сельскохозяйственные организации Удмуртии засеяли 80 тыс. гектаров озимых зерновых культур. Как передаёт udmurt.ru, из них 51 тыс. гектаров занята посевами ржи, 26,3 тыс. гектаров — пшеницы, 1,3 тыс. гектаров — тритикале.
На площади более 69 тыс. гектаров состояние посевов оценивается как удовлетворительное. Прогнозируется, что на площади 0,8 тыс. гектаров потребуется пересев культур из-за возможной гибели всходов.
Плановая площадь посевов в Удмуртии на 2024 год составит 922 тыс. гектаров. Примерно 56,4% этой площади будет занято кормовыми культурами, включая кукурузу на корм, однолетние травы, беспокровные многолетние травы, многолетние травы посева прошлых лет и кормовые культуры на силос. Зерновые и зернобобовые культуры составят примерно 37,9% от общей площади. Картофель и овощебахчевые культуры займут 2,4% площади, а технические культуры — 1,9%.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Михаил Юдин рассказал о планах приобретения техники хозяйствами республики.
«На новый сезон закуплено уже 86 единиц техники. Из них 38 тракторов. Региональным министерством утверждён план приобретения сельхозтехники по льготной программе Росагролизинга. С 10%-ной скидкой хозяйства уже закупили 13 тракторов», — отметил министр.
Отметим, что на весенне-летний полевой сезон 2024 года потребуется более 7 тыс. тонн топлива и более 500 тонн бензина. На данный момент в запасе имеется примерно 64% от запланированного количества дизельного топлива и 42% от количества автобензина.
Обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур составляет 104%. Например, по яровым зерновым и зернобобовым культурам заготовлено уже 65,4 тыс. тонн при общей потребности в 62,8 тыс. тонн. Картофель обеспечен семенами на 103%, а рапс — на 105%.