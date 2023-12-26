В 2024 году в Удмуртии вновь вернут поддержку малых сельхозпредприятий, обрабатывающих землю

Ижевск. Удмуртия. Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о мерах поддержки сельхозпредприятий в 2024 году.

В республике сохранятся прежние меры поддержки для производителей молока и его переработчиков. Для них выдаётся субсидия на прирост переработанного товарного молока. На уровне 2023 года сохраняется поддержка племенного животноводства, для этого в бюджете республики дополнительно предусмотрено 141 млн рублей. По словам Абрамовой, это позволит рассчитывать производителям на субсидию в размере 5 тыс. рублей на содержание 1 головы скота.

«Более 50 млн рублей субсидии предусматривается на генетический проект: генотипирование, подбор эмбрионов. Это позволит генерировать и формировать генетику в республике. В общем и целом, у нас все меры поддержки будут сохранены, но есть исключения. Пока мы прорабатываем вопрос предоставления субсидии на технику. В этом году она не выдавалась. Также решается направление субсидирования строительства животноводческих объектов и на покупку оборудования. Наша задача на первый квартал 2024 года найти возможности в бюджете республики профинансировать эти направления», — рассказала Абрамова.

Также Ольга Викторовна поделилась планами возврата в следующем году поддержки малых предприятий, ведущих агротехнологические работы: обработка почв, внесение удобрений, подготовка семян и уборка урожая.

Эта мера поддержки отменялась в 2019 году.