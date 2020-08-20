Животноводы Удмуртии наращивают надои молока после июльской жары

Суточные надои достигли уровня февраля.

Ижевск. Удмуртия. Животноводы Удмуртии наращивают производство молока после июльской жары. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Двухнедельная июльская жара в Удмуртии снизила прогнозы по надоям на 12,8 тыс. тонн или на 1,5%.

На сегодняшний день животноводы уже оправились от жары, преодолели падение по производству и нарастили суточные надои до уровня февраля – до 19,1 кг.

Напомним, погода в июле стала тепловым стрессом для коров, что привело к резкому снижению надоев, какие не наблюдались последние годы. Максимальное падение составило 18,4 кг молока на корову. Немного ранее – 1 июля, был зафиксирован исторический среднесуточный надой, достигший рекордных 20,6 кг на корову.