В Дебёсском районе корова родила сразу трёх телят

Дебёсы. Удмуртия. На одной из ферм Дебёсского района у коровы родилась тройня. Об этом сообщил в социальных сетях глава района Андрей Иванов.

Телята появились на свет в 7 утра 28 декабря: два бычка и одна тёлочка.

У мамы-коровы Александрии это уже второй отёл в этом году. За 2023 год она стала мамой в общей сложности 4 телят.

Тройня для коровы – это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, отмечает Минсельхоз Удмуртии.