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В Дебёсском районе корова родила сразу трёх телят

10:02, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Дебёсском районе корова родила сразу трёх телят
10:02, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
363
0
#сельское хозяйство\n#коровы\n#тройни
Фото: vk.com/ias75
363
0

Тройня для коровы – это большая редкость, почти сенсация для всей отрасли.

Дебёсы. Удмуртия. На одной из ферм Дебёсского района у коровы родилась тройня. Об этом сообщил в социальных сетях глава района Андрей Иванов.

Телята появились на свет в 7 утра 28 декабря: два бычка и одна тёлочка.

У мамы-коровы Александрии это уже второй отёл в этом году. За 2023 год она стала мамой в общей сложности 4 телят.

Тройня для коровы – это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, отмечает Минсельхоз Удмуртии.

10:02, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
363
0
#сельское хозяйство\n#коровы\n#тройни