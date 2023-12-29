В Дебёсском районе корова родила сразу трёх телят

Тройня для коровы – это большая редкость, почти сенсация для всей отрасли.
Дебёсы. Удмуртия. На одной из ферм Дебёсского района у коровы родилась тройня. Об этом сообщил в социальных сетях глава района Андрей Иванов.
Телята появились на свет в 7 утра 28 декабря: два бычка и одна тёлочка.
У мамы-коровы Александрии это уже второй отёл в этом году. За 2023 год она стала мамой в общей сложности 4 телят.
Тройня для коровы – это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, отмечает Минсельхоз Удмуртии.