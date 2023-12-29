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Впервые в Удмуртии надоили миллион тонн молока

16:40, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Впервые в Удмуртии надоили миллион тонн молока
16:40, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Вавож\n#Удмуртия\n#молоко\n#рекорд\n#сельское хозяйство
Фото: vk.com/a.brechalov
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Свой личный рекорд побили предприятия Вавожского района.

Ижевск. Удмуртия. Коровы Удмуртии впервые дали 1 миллион и 34 тыс. т молока за год. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Отмечается, что это общее количество продукта, собранного со всех сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств региона в 2023 году. 

Больше всего молока надоили в Вавожском районе. Местные предприятия установили свой собственный рекорд — 106 тыс. т молока.

Чуть меньше молока собрали в Шарканском районе — 93 тыс. т, в Можгинском — 63 тыс. т и Алнашском — 62 тыс. т.

Александр Бречалов отметил, что также выросли показатели в Завьяловском, Дебесском, Юкаменском и Ярском районах Удмуртии.

Также он заявил, что удмуртское молоко любят не только во всех регионах России, но и за рубежом. В 2023 году республика начала экспортировать этот продукт в Оман, Тунис и Египет.

«Спасибо всем, кто трудится на производстве молока: операторам машинного доения, зоотехникам, ветеринарам, механизаторам, председателям. Благодаря вам Удмуртия сегодня — один из самых молочных регионов страны», — написал Александр Бречалов. 

Напомним, что еще в июле 2023 года первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что регион в текущем году может достичь показателя в миллион тонн молока. 

16:40, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
180
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#молоко\n#рекорд\n#сельское хозяйство