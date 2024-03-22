Более 12 000 литров молока надоила за 2023 год жительница Алнашского района Удмуртии

Лариса Хохлова трудится в СПК колхозе «Прогресс».
Алнаши. Удмуртия. Оператор машинного доения Лариса Хохлова из Алнашского района Удмуртии за 2023 год надоила более 12 000 литров молока. О чествовании животноводов рассказал в соцсетях глава района Алексей Семёнов.
«Ещё совсем недавно мы награждали 7000-тысячниц, а сегодня, представьте, в Алнашском районе есть оператор машинного доения, которая надоила более 12 000 литров молока за 2023 год!» — поделился радостью глава района.
Лариса Хохлова трудится в СПК колхозе «Прогресс». Дама является опытным животноводом, неоднократной победительницей конкурсов операторов машинного доения.
«Спасибо за ударный труд, уважаемая Лариса Витальевна!» — написал Алексей Семёнов.