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Более 12 000 литров молока надоила за 2023 год жительница Алнашского района Удмуртии

11:25, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 12 000 литров молока надоила за 2023 год жительница Алнашского района Удмуртии
11:25, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
45
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#Удмуртия\n#Алнаши\n#сельское хозяйство\n#молоко\n#надои
Фото: пресс-служба администрации Алнашского района УР
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Лариса Хохлова трудится в СПК колхозе «Прогресс».

Алнаши. Удмуртия. Оператор машинного доения Лариса Хохлова из Алнашского района Удмуртии за 2023 год надоила более 12 000 литров молока. О чествовании животноводов рассказал в соцсетях глава района Алексей Семёнов.

«Ещё совсем недавно мы награждали 7000-тысячниц, а сегодня, представьте, в Алнашском районе есть оператор машинного доения, которая надоила более 12 000 литров молока за 2023 год!» — поделился радостью глава района.

Лариса Хохлова трудится в СПК колхозе «Прогресс». Дама является опытным животноводом, неоднократной победительницей конкурсов операторов машинного доения.

«Спасибо за ударный труд, уважаемая Лариса Витальевна!» — написал Алексей Семёнов.

11:25, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#сельское хозяйство\n#молоко\n#надои