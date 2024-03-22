Более 12 000 литров молока надоила за 2023 год жительница Алнашского района Удмуртии

Алнаши. Удмуртия. Оператор машинного доения Лариса Хохлова из Алнашского района Удмуртии за 2023 год надоила более 12 000 литров молока. О чествовании животноводов рассказал в соцсетях глава района Алексей Семёнов.

«Ещё совсем недавно мы награждали 7000-тысячниц, а сегодня, представьте, в Алнашском районе есть оператор машинного доения, которая надоила более 12 000 литров молока за 2023 год!» — поделился радостью глава района.

Лариса Хохлова трудится в СПК колхозе «Прогресс». Дама является опытным животноводом, неоднократной победительницей конкурсов операторов машинного доения.

«Спасибо за ударный труд, уважаемая Лариса Витальевна!» — написал Алексей Семёнов.