Закупочные цены на молоко Удмуртии в 2024 году могут достичь 34-35 рублей за литр

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии закупочные цены на молоко в 2024 году могут вырасти до уровня 2022 года. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

«Мой личный прогноз на 2024 год — это 34-35 рублей за литр без учёта НДС. Я считаю, что это очень комфортная цена. Многие предприятия переходят в режим долгосрочных контрактов, ожидая более высокую цену. Мне встречались прогнозы о росте до 42 рублей. В этом случае будет очередная «качель», которая не приводит ни к чему хорошему», — отметила Ольга Абрамова, намекая на рекордное снижение закупочных цен в этом году.

35 рублей — таковой была закупочная цена на молоко в Удмуртии по итогам 2022 года. В апреле-сентябре 2023 года цена снизилась до рекордно низких значений — 27 рублей 80 копеек. По состоянию на октябрь — 28 рублей 14 копеек. Тогда Абрамова прогнозировала рост по итогам уходящего года до 30 рублей.

«Мне очень хочется, чтобы наши производители перестали смотреть в сторону других регионов и сориентировались на поставку молока удмуртским предприятиям. Это сохранило бы надбавленную стоимость в нашем регионе. 1 литр переработанного в республике молока приносит в бюджет Удмуртии 1,5 рубля в виде налогов», — подчеркнула Ольга Абрамова.