Универсальный комплекс коровник-роддом-телятник открыли в Алнашском районе Удмуртии

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе Удмуртии открыли универсальный комплекс помещений коровник-роддом-телятник. Они появились в СПК колхозе «Прогресс», сообщил в соцсетях глава района Алексей Семёнов.

«Второй роботизированный коровник на 140 скотомест, телятник на 100 голов и родильное отделение с сухостойным двором на 120 голов открыты. Две новые роботизированные фермы подразумевали необходимость возведения этих помещений — и вот, мечта руководителя хозяйства и животноводов сбылась — телятник и роддом для них готовы!» — написал Алексей Семёнов.

Он отметил, что в СПК сегодня содержится 3 040 голов крупного рогатого скота, из них коров — 945. Само же хозяйство является лидером не только в районе, но и в республике. По итогам 2023 года СПК колхоз «Прогресс» первый в районе и по валовому производству молока (9 975 тонн), и по наивысшему удою от одной коровы (10 925 кг). Также здесь один из самых высоких показателей по выходу телят от 100 коров — 93%.