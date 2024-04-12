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В шести районах Удмуртии вскоре стартуют весенне-полевые работы

13:35, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В шести районах Удмуртии вскоре стартуют весенне-полевые работы
13:35, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство
Фото: unsplash.com (roberto bernardi)
214
0

Для этого аграрии формируют запас топлива.

Грахово. Удмуртия. На юге Удмуртии вскоре приступят к весенне-полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.  

В полной готовности уже находятся Граховский, Алнашский, Киясовский, Можгинский, Каракулинский и Кизнерский районы. 

Отмечается, что у аграриев подготовлено достаточно горюче-смазочных материалов. По данным на текущую неделю, в распоряжении аграриев находятся 64% дизельного топлива и 42% бензина. Почти во всех хозяйствах Удмуртии полностью заполнены резервуары с горюче-смазочным топливом. Закупка продолжается.

Пополнять цистерны планируется по необходимости. Также большинство аграриев уже заключили предварительные договоренности с официальными дилерами о поставках топлива.

Напомним, что в 2024 году аграрии Удмуртии планируют засеять 922 тыс. га. По сравнению с 2023 годом, посевные площади увеличились на 6 тыс. га

13:35, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство