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В Ижевске при столкновении легковушки и автобуса пострадал один человек

15:05, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске при столкновении легковушки и автобуса пострадал один человек
15:05, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИА «Сусанин»
184
0

Причины ДТП устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. На улице Союзной в Ижевске 28 октября столкнулась легковушка и пассажирский автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Автомобиль «Hyundai Sonata» влетел в стоящий на остановке автобус, в который заходили пассажиры. В результате удара пострадала пассажирка 1983 года рождения. 

«Госавтоинспекция напоминает, согласно пункту 9.10. ПДД РФ «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», — напомнили в Госавтоинспекции. 

15:05, 28 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП