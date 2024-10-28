В Ижевске при столкновении легковушки и автобуса пострадал один человек

Ижевск. Удмуртия. На улице Союзной в Ижевске 28 октября столкнулась легковушка и пассажирский автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Автомобиль «Hyundai Sonata» влетел в стоящий на остановке автобус, в который заходили пассажиры. В результате удара пострадала пассажирка 1983 года рождения.

«Госавтоинспекция напоминает, согласно пункту 9.10. ПДД РФ «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», — напомнили в Госавтоинспекции.