Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 16-летний мотоциклист сбил пенсионерку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 19 сентября напротив дома №6 по улице Орджоникидзе подросток без водительских прав сбил 69-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что несовершеннолетний был без шлема.

В результате ДТП пенсионерку госпитализировали с травмами. В отношении юного водителя составили административные материалы.

По факту аварии возбуждено административное производство, проводится проверка. Мопед помещён на спецстоянку.