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В Воткинске 16-летний мотоциклист сбил пенсионерку

14:30, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинске 16-летний мотоциклист сбил пенсионерку
14:30, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
164
0
#Воткинск\n#подростки\n#пенсионеры\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
164
0

Женщину госпитализировали.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 16-летний мотоциклист сбил пенсионерку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 19 сентября напротив дома №6 по улице Орджоникидзе подросток без водительских прав сбил 69-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что несовершеннолетний был без шлема.

В результате ДТП пенсионерку госпитализировали с травмами. В отношении юного водителя составили административные материалы.

По факту аварии возбуждено административное производство, проводится проверка. Мопед помещён на спецстоянку.

14:30, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
164
0
#Воткинск\n#подростки\n#пенсионеры\n#ДТП