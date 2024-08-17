Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе Игра-Глазов

Игра. Удмуртия. Вечером 16 августа на трассе Игра-Глазов в Игринском районе столкнулись два автомобиля. Пострадали семь человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2115», по предварительным данным, идя на обгон не убедился в безопасности, выехал на встречку, где столкнулся в лоб с автомобилем «ВАЗ-2110», под управлением 27- летней женщины.

В результате удара оба водителя, 21-летний пассажир автомобиля «ВАЗ -2115» и четыре пассажира автомобиля «ВАЗ 2110», среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.