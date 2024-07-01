В резервный период сдачи ЕГЭ в Удмуртии появился второй стобалльный результат по информатике

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился ещё один стобалльный результат на ЕГЭ во время резервного периода сдачи экзамена. Об этом сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова в соцсетях.

На максимальный балл ЕГЭ по информатике написал выпускник Ижевского естественно-гуманитарного лицея №30.

На данный момент в Удмуртии два выпускника сдали экзамен по информатике на сто баллов. Ранее максимальный балл получил выпускник экономико-математического лицея №29.

«В этом году на участие в ЕГЭ по данному предмету зарегистрировались 1 400 человек. Всего в государственной итоговой аттестации участвовали порядка 6 000 выпускников текущего года и прошлых лет», — поделилась Светлана Болотникова.

Напомним, ранее сообщалось что 61 удмуртский выпускник написали ЕГЭ на сто баллов.